Bildrechte: IMAGO / Sylvio Dittrich

Wirtschaft Ifo-Institut: Stimmung ostdeutscher Unternehmen steigt

31. März 2025, 15:34 Uhr

Die Stimmung in den ostdeutschen Unternehmen hat sich im März erneut leicht aufgehellt. Der Geschäftsklimaindex für die regionale Wirtschaft stieg nach Angaben des Ifo-Instituts in Dresden um 0,4 Punkte auf 88,1 Zähler. Allerdings teilen nicht alle Unternehmen den optimistischen Blick in die Zukunft. Gemischte Signale sendet beispielsweise die Bauwirtschaft.