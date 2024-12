Beim Geld hört für die meisten wohl der Spaß auf. Vor allem, wenn sie das Gefühl beschleicht, dass sie für etwas mitbezahlen, was sie gar nicht selbst nutzen: die besonders warme und dazu noch super gelüftete Wohnung des Nachbarn zum Beispiel. Anke Matejka vom Leipziger Mieterverein beantwortet gerade fast täglich Anfragen zu den Betriebskosten aus dem letzten Jahr. Sie sagt: "Es gibt keine absolute Gerechtigkeit bei den Betriebskosten in einem Mehrfamilienhaus".

Wann es für einzelne Mieter tatsächlich ungerecht werden kann, erklärt die Dresdner Energieberaterin Ulrike Körber: etwa bei einem Haus mit ungewöhnlicher Nutzung. Als Beispiel zieht sie ein Mehrparteienhaus mit vier fünfköpfigen Familien und einer Person heran, die sich wenig in ihrer Wohnung aufhält und damit einen relativ geringen Verbrauch hat. "Das wird sich schon abbilden. Aber das Gros der Energiekosten ist ja angetrieben durch diese Mehrparteien, also durch diese große Nutzung", sagt sie. Das sei dann so, an dieser Stelle könne man auch nichts besser machen.