Dabei hätten Betriebsräte Vorteile. Laut Müller sind Betriebe mit Betriebsrat im Durchschnitt 15 Prozent produktiver als vergleichbare Betriebe ohne Betriebsrat. Das liege daran, dass Betriebsräte dafür sorgten, dass ein Interessenausgleich zwischen Belegschaft und Geschäftsleitung stattfindet. "In der Summe haben dann Betriebe mit Betriebsrat loyalere, zufriedenere Mitarbeiter, die länger da sind. Da lohnt es sich, in Weiterbildung zu investieren." Das mache die Beschäftigten auch produktiver, sagt Müller.

Natürlich könne es auch Firmen geben, in denen sich Geschäftsführung und Betriebsrat so sehr zerstreiten, dass die Produktivität leide. Doch im Durchschnitt, sagt auch Matthias Lindig, wirkten Betriebsräte positiv. Er versteht, dass das für viele Betriebe zunächst ein Schreck sein kann, aber: "In Wahrheit ist es eine Chance für die Betriebe", sagt Lindig.