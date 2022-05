Bundesverfassungsgericht Bettensteuer ist nicht verfassungswidrig

Steuern auf touristische Übernachtungen sind mit dem Grundgesetz vereinbar. Der Eingriff in die Handlungs- und die Berufsfreiheit von Hoteliers sei gerechtfertigt, erklärte das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe und wies damit insgesamt vier Verfassungsbeschwerden von Hoteliers aus Hamburg, Bremen und Freiburg zurück.

In vielen Städten wird für Übernachtungen extra zur Kasse gebeten. Die kommunalen Abgaben sorgen seit Jahren für Streit. Offiziell heißen sie Kultur- oder Tourismusförderabgabe, Citytax oder Beherbergungssteuer. Dabei ist das Grundprinzip immer gleich: Meist pro Person und Nacht wird ein bestimmter Anteil des Übernachtungspreises fällig, in der Regel um die fünf Prozent. Manchmal muss auch ein fester Betrag abgeführt werden, etwa drei Euro pro Nacht. In Hamburg wird nach Übernachtungspreis gestaffelt.