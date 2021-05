Die zur Commerzbank gehörende Online-Bank Comdirect wollte ursprünglich ab 1. Mai ein Girokonto nur noch dann kostenlos anbieten, wenn Kunden es aktiv nutzen. Das bedeutet: monatlicher Geldeingang von 700 Euro, drei Zahlungen via Apple Pay beziehungsweise Google Pay oder mindestens eine Wertpapiertransaktion. Ansonsten verlangt die Bank pro Monat 4,90 Euro Kontoführungsgebühr.

Auch die Commerzbank will das bedingungslose Gratis-Konto für Bestandskunden abschaffen, allerdings erst von diesem Juli an. Ein Sprecher sagte am Montag, man warte ebenso auf die schriftliche Begründung des Urteils.