Der Bundesgerichtshof (BGH) hat die Hürden für Schadenersatz im Dieselskandal gesenkt. Die Richter in Karlsruhe entschieden, dass Hersteller grundsätzlich Schadenersatz für Dieselautos mit sogenannter Thermofenster-Technik zahlen müssen, wenn diese in einem zu kleinen Temperatur-Bereich Abgase reinigt. (Aktenzeichen VIa ZR 335/21 u.a.) Der BGH hob somit Entscheidungen von Gerichten auf, die Schadenersatzklagen abgewiesen hatten.