Der Bundesgerichtshof hat Klauseln zur sogenannten schweigenden Zustimmung in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) von Banken für unwirksam erklärt. Mit Hilfe dieser Klauseln können die Geldinstitute ihre AGB ändern, in dem sie ihre Kunden lediglich darüber informieren und deren Einverständnis voraussetzen, wenn diese darauf nicht reagieren.

Verhandelt wurden die AGB der Postbank Bildrechte: dpa

Im konkreten Fall hatte der Bundesverband der Verbraucherzentralen (vzbv) gegen die Postbank geklagt. Laut deren AGB gilt die Zustimmung des Kunden zu Änderungen – etwa bei den Bankgebühren – als erteilt, wenn sie ihm zwei Monate im Voraus mitgeteilt werden und er nicht widerspricht. In den Vorinstanzen am Landgericht Köln und am Oberlandesgericht Köln waren die Verbraucherschützer noch gescheitert.