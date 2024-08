Braukultur Brauereien verdienen immer mehr Geld mit alkoholfreiem Bier

Das bestätigt auch Thomas Becker. Er ist Professor für Brau- und Getränketechnologie an der Technischen Universität in München: "Vor vielen Jahren war es immer eindeutig, ob Sie alkoholfreies Bier trinken oder alkoholhaltiges. Heute wird man als Biertrinker auch sagen: 'Ich erkenne es.' Aber der Abstand in der Akzeptanz und auch der Aromadarstellung hat sich deutlich verkleinert."