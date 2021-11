Dabei gibt es in Deutschland zwar nur wenige Großbrauereien, die in der Summe aber fast 80 Prozent der Biere herstellen und ihr CO2 teilweise rückgewinnen. Für die Kleineren lohnt sich das aber aktuell noch nicht. "Wir müssen es den Kleinen so attraktiv machen – auch von der Anlagengröße, von der Handhabung so einer Anlage – dass auch Mittelstandbrauereien und kleine Brauereien, nicht großartig überlegen müssen und sagen: Das ist für mich interessant, so eine Anlage einzurichten, weil ich auch CO2-Überschuss produziere, was ich in die Atmosphäre jage", sagt Suslik.