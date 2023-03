Holger Eichele: Deutschland war immer das Land der Regional-Brauereien und wird es auch bleiben. Die regionale Vielfalt mit über 7.500 Biermarken, wie wir sie in Deutschland finden, ist weltweit einmalig und wird es auch bleiben. Klar ist aber auch, dass die Verbraucher in einer Zeit extrem steigender Kosten wesentlich sensibler einkaufen. Das zeigen auch erste Untersuchungen.

Label wie "bio" und "regional" verlieren ein bisschen an Bedeutung, weil zuallererst für immer mehr Verbraucherinnen und Verbraucher der Preis im Vordergrund steht und letztlich das wichtigste Entscheidungskriterium ist. Davon profitieren vor allem Handelsmarken, die über die Discounter vertrieben werden. Die hatten es in der Corona-Krise schwerer. Denn da hatten die Verbraucher mehr Geld zur Verfügung, haben es sich zu Hause schön gemacht und haben sich was gegönnt – und auch mal höherwertige und teurere Lebensmittel eingekauft. In der Energiepreis-Krise, in Zeiten der Inflation, profitieren eher Handelsmarken und die Billig-Marken, die über die Discounter verkauft werden.