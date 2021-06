Durch den Fahrradboom in der Coronakrise ist Bike24 schnell gewachsen – und geht nun an die Börse: "Bei uns kann man eine einzelne Speiche, aber auch das 10.000 Euro teure E-Bike bekommen", schildert Martin-Birner. Bike24 plane, "dass wir dieses erfolgreiche Modell, das wir in Deutschland, Österreich und der Schweiz etabliert haben, in andere Länder Europas ausrollen." Vor diesem Hintergrund habe sich das Unternehmen für den Börsengang entschieden. So bekomme man Wachstumskapital, das dann in die Weiterentwicklung der Firma investiert werden könne.