Leipzig, Dresden und Chemnitz werden zusammengelegt

Produktion und Arbeitsabläufe werden automatisiert

Zeitung verspricht sozialverträgliche Lösungen für die Mitarbeiter.

Der Springer Verlag streicht bei der "Bild"-Zeitung hunderte Stellen und schließt einen Teil seiner Regionalbüros. Das kündigte der Konzern am Montag in einer Mail an die Belegschaft an.

Leipzig bleibt, Dresden und Chemnitz werden geschlossen

"Wir trennen uns von Produkten, Projekten und Prozessen, die wirtschaftlich nie wieder erfolgreich werden können", heißt es darin. Die Zahl der Regionalausgaben solle deshalb von 18 auf 12 verringert werden. Unter anderem sollen die Regionalseiten von Leipzig, Chemnitz und Dresden zu einer Sachsen-Seite zusammengelegt werden. Bis zum Jahresende sollen kleinere Regionalbüros geschlossen werden. Erhalten bleiben sollen die großen Standorte Hamburg, Leipzig, Essen, Frankfurt/Main und München.

Abbau auch in Herstellung - Automatisierung im Arbeitsablauf

Auch in der Produktion werden "Bild" zufolge weniger Beschäftigte gebraucht. Weil das Layout standardisiert werde und nach und nach Künstliche Intelligenz zur Anwendung komme, solle sukzessive der Großteil der Arbeitsplätze abgebaut werden. Im Bereich Herstellung würden Workflows weiter automatisiert. Außerdem solle die Führungsebene deutlich verschlankt werden. "Die Funktionen der Redaktionsleiter, Blattmacher, Korrektoren, Sekretariate und Foto-Redakteure werde es so wie heute nicht mehr geben", hieß es in der Mail weiter.

Springer-Verlag verspricht sozialverträgliche Lösungen

Wie viele Mitarbeiter genau gehen müssen, sagte "Bild" nicht, sprach aber von einer "niedrigen dreistelligen Zahl". Mehrere Nachrichtenagenturen gingen übereinstimmend von 200 Stellen aus. Der Springer-Konzern versprach den Mitarbeitern in seiner Mail, er bemühe sich, betriebsbedingte Kündigungen zu vermeiden und sozialverträgliche Lösungen zu finden.

Die Auflage von Deutschlands größter Boulevardzeitung ist in den vergangenen Jahren stark gesunken. Ende 2022 lag die verkaufte Auflage bei 1,1 Millionen Exemplaren. Damit hat sie sich in den letzten zehn Jahren mehr als halbiert. Der Springer-Konzern setzt künftig noch stärker auf Online-Ausgaben. "Digital only liefert enorme Chancen für die 'Bild'", heißt es in der Mail.