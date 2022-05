Große Glasbehälter gefüllt mit Nudeln, Linsen, Erbsen, Gummitieren oder auch Mehl stapeln sich an den hellgelben Wänden im Laden "Einfach Unverpackt". Seit zwei Jahren bietet das Geschäft im Leipziger Süden seinen Kunden lose Waren ohne Verpackung. Die Idee dahinter erklärt Mitarbeiterin Pauline: "Es geht darum, dass du einfach deine eigene Verpackung mitbringst – alles, was zu Hause rumsteht. Und im Unverpackt-Laden bekommst du fast alles ohne die Plastikverpackungen – zum Beispiel Nudeln oder Müsli kannst du dir selber abfüllen."

80 Prozent des Sortiments sind Bio. Von der Roten Beete bis zu den Spülschwämmen, vom Pfirsich bis zu den Mais-Makkaroni: Das Angebot ist groß. Doch der Einkauf dieser Produkte ist für das Geschäft in letzter Zeit teurer geworden, erzählt Pauline: "Gerade was so Nudeln angeht und Öl natürlich – alles teilweise doppelter Preis. Aber nicht krass: Wir kommen auch immer noch an die Lebensmittel ran. Und es ist nicht so, dass wir totale Knappheit haben. Wir haben einen Preisanstieg, aber das ist ja auch normal. Wir haben gerade Krieg und es ist eine schwierige Zeit."