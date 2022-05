Rapsöl, Mais, Getreide oder Zuckerrüben – sie sind die Grundlage für viele Biokraftstoffe wie Bioethanol oder Biodiesel. Den Vorstoß von Bundesumweltministerin Steffi Lemke, den Anteil von Mais und Co. bei der Produktion künftig zu reduzieren, kann Elmar Baumann nicht nachvollziehen. Er ist der Geschäftsführer des Verbands der Deutschen Biokraftstoffindustrie (VDB). "Ich bin etwas erstaunt, weil Frau Lemke sich widerspricht. Sie hatte am 22. März geäußert, dass sie vor einer Vernachlässigung des Klimawandels wegen des Ukraine-Krieges warnt. Biokraftstoffe sind heute der einzige größere Beitrag zur Treibhausgasminderung im Straßenverkehr."

Fünf Prozent Treibhausgaseinsparungen erreicht Deutschland durch angebaute Biokraftstoffe, bestätigt Daniela Thrän. Sie leitet das Department Bioenergie am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig. Diesen Wert könne man ohne Agrarprodukte in der Biospritherstellung momentan sonst nicht erreichen.



Aber Thrän sagt auch: Über 60 Prozent der Ackerfläche in Deutschland wird für Futter-, nicht für Lebensmittel genutzt: "Es ist in dem Sinne keine Teller-oder-Tank-Debatte, die wir hier führen, sondern eigentlich immer eine Teller-oder-Trog-Debatte."