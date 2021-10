Veltkamp sagte, der Führerschein per App werde leider zur absoluten Lachnummer. Jetzt räche sich, dass die Regierung kurz vor der Bundestagswahl auf Biegen und Brechen noch ein Digital-Projekt habe präsentieren wollen. Das gelte auch für "nora". Veltkamp sagte, der Staat müsse in diesem Bereich endlich vom Spätzünder zum echten Vorbild werden.

Seibert erklärte, die App solle nach einem Relaunch in einigen Wochen wieder verfügbar sein. Neben dem digitalen Führerschein soll in die App auf dem Smartphone auch der elektronische Personalausweis hochgeladen werden können. Seibert sagte, die Bundesregierung erwarte für 2021 weitere Anwendungsfälle.

Auch der Download der bundesweiten Notruf-App "nora" wurde in dieser Woche wegen sehr hoher Zugriffszahlen bis auf Weiteres ausgesetzt. Das federführende NRW-Innenministerium hatte am Donnerstag erklärt, durch den Ausfall der Notrufnummern 110 und 112 am Mittwoch habe sich der Ansturm auf die App mehr als verzehnfacht. Für alle bereits registrierten Nutzerinnen und Nutzer bleibe die App funktionsfähig und nutzbar. Für Menschen mit Sprech- und Hörbehinderungen, der Hauptzielgruppe von "nora", habe das Innenministerium einen alternativen Zugang zur App geschaffen. Sie können sich unter www.nora-notruf.de/hilfe melden und ihren Zugang zur App anfordern.