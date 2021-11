Schnäppchenjäger sind in heller Vorfreude. Am Freitag ist es wieder soweit: Der Black Friday lockt mit satten Rabatten. Doch lohnen sich solche Aktionstage wirklich? Zweifel sind angebracht, wie eine Umschau-Stichprobe an einem anderen Aktionstag, dem Singles Day am 11. November, zeigt. Ein Wäschetrockner, mit 33% Rabatt beworben, war tatsächlich teurer als in den Tagen zuvor. Und ein beliebter Lautsprecher war ausgerechnet am Rabatttag am teuersten – um in den Folgetagen im Preis um 40% zu fallen. Was ist da los?