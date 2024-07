Es ist nicht so leicht an die wirtschaftlichen Eigentümer der Briefkastenfirmen zu kommen, da wir es in der deutschen Steuerverwaltung nicht mitbekommen, wenn eine Briefkastenfirma in einer Steueroase eröffnet wird. Diese Staaten führen eben in der Regel keinen offenen Datenaustausch mit Deutschland durch. Hier braucht es Recherchearbeit.