Heizen wird offenbar langsam zu einem Luxusgut in Deutschland, denn die Energiepreise steigen. Viele Verbraucher, die Öfen haben, decken sich deshalb mit alternativen Heiz-Materialien ein, zum Beispiel mit Briketts , also mit Kohle. Darum geht es MDR-AKTUELL-Hörer Rolf Neubert aus Grimma. Er ist Kohlenhändler und hat selbst Probleme, Kohle für seine Kunden zu bekommen. Er fragt sich, wie es weitergehen soll.

Die Fabrik Frechen in Nordrhein-Westfalen stellte seit 120 Jahren Briketts der Marke "Union" her. Doch damit ist zum 31. Dezember Schluss, teilte der Konzern RWE schriftlich auf eine Anfrage von MDR AKTUELL mit: "Der gesetzliche Kohleausstieg sieht das Ende der Brikettierung für dieses Jahr vor. Vor diesem Hintergrund hat RWE die Produktion der Sieben-Zoll-Briketts bereits eingestellt", erklärt das Unternehmen.

Die Herstellung von Dreizoll-Briketts solle noch bis zum Jahresende weiterlaufen. "Diese Briketts stehen dem Brennstoffhandel bis dahin weiter zur Verfügung", so RWE. Durch das Ende der Brikettierung fallen in NRW 500 Arbeitsplätze weg.

Die Brikett-Fabrik in Schwarze Pumpe in Brandenburg dagegen, anderes als von unserem Hörer befürchtet, macht nicht zu. Dort wird die Marke "Rekord" aus Lausitzer Braunkohle hergestellt. Die Produktion laufe seit dem Frühjahr auf Hochtouren, sagt Thoralf Schirmer, Sprecher des Lausitzer Stromkonzerns LEAG, zum dem die Brikett-Fabrik gehört: "Wir erleben eine hohe Nachfrage wie wir sie seit 30 Jahren so nicht gekannt haben".

Seit 30 Jahren hätten die Mitarbeiter nicht im Sommer durcharbeiten müssen. "Wir haben im Grunde leere Lager im Veredlungsbetrieb, weil alles, was produziert wird, so wie es reinkommt, auch wieder rausgeht an die Kunden", erklärt der Unternehmenssprecher. Der Brikett-Boom habe seit dem Ukraine-Krieg und besonders seit der Gas-Krise zugenommen, so Schirmer. Viele Verbraucher würden ihre Vorräte aufstocken.