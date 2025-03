Insgesamt lässt sich aus den Daten ableiten, dass der Anteil sanierungsbedürftiger Brücken in kleineren Gemeinden besonders hoch ist. Die Brücken in der Baulast der Landkreise und der Großstädte befinden sich tendenziell in einem besseren Zustand.

Typische Schäden: Risse, Rost und Reparaturstau

Dass eine Brücke sich in einem schlechten Zustand befindet, bedeutet jedoch nicht, dass sie akut einsturzgefährdet ist. Spricht man mit verschiedenen Ingenieurbüros, die regelmäßig Brücken in Mitteldeutschland prüfen, so werden andere Probleme deutlich.

Bildrechte: MDR

Aus den Prüfberichten der Kommunen gehen die typischen Schäden hervor: Risse im Beton oder in der Fahrbahndecke. Stahlträger rosten, Geländer sind kaputt. Oft stellen die Prüfer Schäden an den massiven Unterbauten an den Brückenenden fest, den sogenannten Widerlagern. Teilweise liegen auch Bewehrungen frei, also verstärkende Stahlteile im Beton.

Nicht behobene Mängel: "Das ist an der Tagesordnung"