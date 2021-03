In und um Leipzig wären Hotels und Restaurants ohne Corona jetzt gut gefüllt. Trifft das die Branche hier besonders hart im Vergleich zu anderen Hotelstandorten?

Axel Hüpkes: Ich glaube, es gibt kaum Hotelstandorte, die jetzt angeben könnten mit ihren Zahlen. Wir hatten 2019 in Leipzig und Umgebung eine Belegung von über 80 Prozent im Buchmessezeitraum und auch einen Durchschnittsrpreis von 140 Euro pro Person und Nacht lag. Jetzt sind die Betreiber der Hotellerie hier in Leipzig froh, wenn sie 20 Prozent im Durchschnitt schaffen und einen durchschnittlichen Übernachtungspreis pro Person, die vielleicht bei maximal bei 50 oder 55 Euro liegt. Da ist der Vergleich schon sehr deutlich. Im März sehen wir einen Belegungsrückgang von über 50 Prozent.

Axel Hüpkes ist der Präsident der Dehoga Sachsen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Welche Perspektiven sollte Ihnen die Politik eröffnen?

Axel Hüpkes: Unser Appell an die Politik ist, dass man sich mit uns zusammensetzt. Selbst das RKI stuft ja unsere Branche, speziell auch die Hotels, "grün" ein, mit den Hygieneverordnungen und mit den Hygienemaßnahmen. Ich sehe die Gefahr, dass der derzeitige Alltag der Menschen viel schlimmere Folgen hervorruft. Wir müssen langsam wieder in Richtung Normalität kommen. Das sage ich auch als jemand, der Hotelier ist. Ich spreche für die Freizeitindustrie. Für die Ferienhotellerie halte ich es für wichtig, dass der Sommer im Fokus steht, dass wir den Leuten wieder mal die Möglichkeit geben, rauszukommen, Urlaub zu planen. Mein Appell an die Politik ist ganz klar: Das Thema Testung und Impfung muss vorangehen.

Was wünschen Sie sich von der Politik?

Axel Hüpkes: Ich möchte mit dem Herrn Ministerpräsidenten Kretschmer zurzeit nicht tauschen. Dennoch ist es so, dass manchmal das Gefühl vermittelt wird, dass wir als eine Art Kollateralschaden in Kauf genommen werden. Hier verweise ich noch mal auf die Wirtschaftskraft, die wir haben - vielleicht nicht in der starken Lobby einer Großindustrie, sondern wir haben sehr viele Einzelkämpfer. Dennoch sollte das viel mehr berücksichtigt werden. Wir haben hier Unternehmer, die über Generationen Erfolg haben und jetzt durch immer mehr überhöhte Kredite in Schieflage geraten und eigentlich nicht wissen, wie sie das alles zu stemmen kriegen. Und wenn diese Kultur, dann so wegbricht, schmerzt einem schon das Herz.

Wir müssen den Leuten die Ängste nehmen und das schaffen wir nur, indem wir Impfung und Tests vorantreiben. Natürlich werden die RKI-Zahlen, wenn wir mehr testen, nach oben gehen. Aber wenn wir dadurch die Intensivbetten-Belegung reduzieren, haben wir doch viel geschafft. Die Test-Geschichte sollte am 1. März laufen. Jetzt wird schon wieder gesagt: ab April. Bei November- und Dezemberhilfen war von einer Bazooka die Rede. Teilweise hatten die Leute bis Februar noch nicht das Geld. Das macht müde und ist auch unglaubwürdig.

Wie sehen Sie die jüngste Corona-Verordnung Sachsens mit Hinblick auf Ihre Branche?

Axel Hüpkes: Und ich bin froh, dass ich diese Entscheidungen nicht treffen musste, die eben nur in der Politik getroffen werden. Das sage ich auch. Aber wenn wir über Terrassengeschäft nachdenken und hier Parameter festlegen, die eigentlich fast nicht mehr machbar sind, muss ich fragen, ob das wirklich so gut ist, was wir da machen oder ob man hier nicht andere Möglichkeiten hätte.

Welche Problematik sehen Sie, Freisitze nach der Verordnung auszurichten?