Die "Initiative für einen handlungsfähigen Staat" will deshalb auch einheitliche Begriffsdefinitionen bei den Leistungen. Und es soll nur noch drei Bedarfsgruppen, nämlich "Kinder und Jugendliche", "Erwachsene" und "Haushalte" geben, unter denen die verschiedenen Sozialleistungen zusammengefasst werden. Abgerufen würden die dann über eine bundesweite, digitale Plattform. Mitautor Peer Steinbrück sieht das künftige Kanzleramt in der Pflicht: "Anders werden wir diesen Sozialstaat nicht in seiner Effizienz und in seiner Effektivität verbessern können." Der werde dann immer komplexer und die Bürgerinnen und Bürger immer unzufriedener.