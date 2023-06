Das König-Albert-Haus in Leipzig ist eine gute Adresse. Direkt am Markt stehen um die Front des 1913 erbauten Geschäftshauses herum viele – eigentlich immer voll besetzte Tische. Kaum einer der Gäste ahnt, dass ein, zwei Etagen über ihren Köpfen Geschichte geschrieben werden soll. Hier soll eines der wichtigsten Henne-Ei-Probleme der Energiewende gelöst werden: Wer produziert grünen Wasserstoff, wer kauft und was kostet das?

Das will die Hintco mit Sitz am Markt 9 in Leipzig ändern – auch wenn derzeit noch vor allem in Hamburg gearbeitet wird – dort sitzt die "Mutter" des Start-ups, die Stiftung H2Global. Die Hintco soll grünen Wasserstoff nach Deutschland holen, den weltweit ersten Wasserstoffhändler für grünen Wasserstoff schaffen. "Wir bauen hier den ersten Wasserstoff-Händler auf, um das Henne-Ei-Problem zu überbrücken, was wir gerade haben", sagt Hintco-Chef Timo Bollerhey. Denn so einen Handelsplatz gibt es derzeit nicht. Das Geschäft der Hintco ist es also, den Markthochlauf zu stemmen, einen Markt in Gang zu bringen sowie Anbieter und Nachfrager zusammenzubringen.