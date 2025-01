Darüber hinaus forderte Reinhardt eine bessere Steuerung der Patienten. Deutschland sei das einzige Land weltweit, das es komplett den Patienten überlasse, welche Ärzte und Gesundheitseinrichtungen sie aufsuchten. Das führe zur Überlastung von Notaufnahmen in Krankenhäusern und Praxen und langen Wartezeiten auf Arzttermine. Der Ärztekammer-Präsident verwies auf Schätzungen in einzelnen Regionen, nach denen rund die Hälfte der Patienten pro Quartal mehr als einen Hausarzt aufsuchten. Reinhardt sprach sich dafür aus, es sollte zum Normalfall werden, dass sich Patientinnen und Patienten bei einer Hausarztpraxis einschreiben, die dann die Koordinierung der Weiterbehandlung übernimmt. Bei bestimmten chronischen Erkrankungen könne die Koordination auch ein Facharzt oder eine Fachärztin übernehmen. Dafür notwendig seien zum Beispiel günstigere Krankenkassenbeiträge für diejenigen, die sich in so ein Modell einschreiben.