Die Silicon Valley Bank musste nach einem massiven Abzug von Kapital geschlossen werden. Bildrechte: IMAGO/Zoonar

Der Fall der Silicon Valley Bank in den USA habe gezeigt, dass schnellere Reaktionen nötig sind. Dort hätten Äußerungen in den sozialen Medien dazu beigetragen, einen Bank-Run zu beschleunigen", sagte Nagel dem RND. Die Frage sei, ob auch Fake News so etwas auslösen könnten. Die US-Bank war im März kollabiert.



In Südkorea gebe es eine Task Force der Bankenaufsicht, die soziale Medien systematisch überwache. Diese erkenne frühzeitig, wenn sich so etwas abzeichne. "Darüber könnten wir in Europa auch nachdenken", fuhr Nagel fort.