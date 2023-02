Bundeskanzler Olaf Scholz hat mit Blick auf klimafreundliche Technologien vor einem ungehemmten Subventionswettlauf mit den USA gewarnt. In einer Regierungserklärung im Bundestag forderte Scholz die EU-Kommission auf, die Folgen der US-Subventionen für klimafreundliche Technologien zu analysieren. Zugleich betonte er, Europa brauche sich bei der Höhe der eigenen Subventionen in diesem Bereich nicht verstecken. Der Kanzler verwies in diesem Zusammenhang auf 250 Milliarden Euro aus dem Corona-Wiederaufbaufonds, die für die Umstellung auf eine kohlenstofffreie Industrie bereitstünden. Außerdem gebe es weitere Förderprogramme. Die Förderprogramme in den USA hätten einen Umfang von 370 Milliarden Dollar. Die EU werde sich sehr genau anschauen, ob und wo ihre Programme noch Lücken ließen und wie man diese schließen könne. Ein ungehemmter Subventionswettlauf mit den USA wäre aber mit Sicherheit der falsche Weg.

Wir werden uns also sehr genau anschauen, ob und wo unsere Programme noch Lücken lassen und wie man diese dann schließen kann. Dafür braucht es aber zunächst eine sorgfältige Analyse, wie sie die Kommission in Aussicht gestellt hat.

Ein Thema der 27 EU-Staats- und Regierungschefs beim Gipfel in Brüssel am Donnerstag wird eine europäische Antwort auf den sogenannten Inflation Reduction Act der US-Regierung sein. Dieser sieht milliardenschwere Investitionen in den Klimaschutz vor, knüpft viele Subventionen und Steuergutschriften aber daran, dass Unternehmen US-Produkte verwenden oder selbst in den USA produzieren. Das löst in Europa Sorge vor Wettbewerbsnachteilen aus.