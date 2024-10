Das Kartellamt sieht trotz seiner Kritik keinen Anlass, in der Breite kartellrechtlich einzugreifen. Ein kartellbehördliches Einschreiten könne nur von Einzelfall zu Einzelfall geprüft werden. Auch warnte die Behörde vor Eingriffen in die Preisgestaltung. Sie könne die Wirtschaftlichkeit privater Ausbauprojekte in Frage stellen, Angebote verdrängen und den angestrebten Ausbau der Ladeinfrastruktur sogar hemmen.