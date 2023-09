Wechseln aber viele Menschen häufig den Anbieter, dann kann sich das auf den Markt auswirken. Denn wenn ein Billiganbieter pleite geht, fallen seine Kundinnen und Kunden zurück in die Ersatzversorgung, also üblicherweise bei den Stadtwerken .

Dort habe man genau diesen Effekt schon Ende 2021 erlebt, schreibt ein Sprecher des Verbands kommunaler Unternehmen. Deshalb gebe es dort große Vorbehalte gegen die Empfehlung zum Anbieterwechsel. "Das gerade in den letzten zwei Jahren außerordentlich bewährte System strukturierter Beschaffung, das die Stadtwerke pflegen, würde so erneut enormen Belastungen ausgesetzt."

Die Stadtwerke würden mit diesen Belastungen umgehen können, schätzt Gas-Experte Lohmann: "Zumal eben die Zahl der Kunden, die insgesamt wechseln, nach wie vor nicht so superhoch ist, viele Kunden sind eben doch loyal und sehen das."

Für die Kunden, die wechseln wollen, sei das Risiko dagegen begrenzt, sagt Lohmann. Selbst wenn ihr neuer Anbieter pleite geht und sie in die Grundversorgung zurückfielen, werde das für sie nicht so teuer wie noch während der Krise.



Damals durften die kommunalen Versorger solchen aufgefangenen Kunden nämlich höhere Preise in Rechnung stellen als ihren Bestandskunden. Heute gehe das nicht mehr, erklärt Lohmann.