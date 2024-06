Bundesnetzagentur Internet-Nutzer sollen per App Datengeschwindigkeit prüfen können

Die Bundesnetzagentur will Nutzern nun dabei helfen, diesen durchzusetzen, sagt Präsident Klaus Müller: "Deshalb wird es so sein, dass wir Richtung Jahreswechsel eine App anbieten werden. Und dann müsste man mit dieser App dreißig Messungen durchführen. Das sind jeweils sechs auf fünf Tage verteilt. Und dann überprüft diese App: Wie gut ist in der Lebenssituation, in der ich gerade bin, meine Qualität und entspricht das dem, was ich tatsächlich an Mobilfunkqualität bekommen sollte.