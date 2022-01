Corona-Schutzmittel-Versorgung Mehrheit im Bundestag hat kein Interesse an autarker Maskenproduktion im Inland

Die Mehrheit im Bundestag hat offenbar kein Interesse an einer autarken Produktion von Schutzmasken in Deutschland, die die Politik zu Beginn der Pandemie noch gefordert hatte.

Das ergab eine Umfrage des ARD-Wirtschaftsmagazins "Plusminus" (MDR) bei den Fraktionsspitzen. Bislang gehen nach Auskunft des Deutschen Maskenverbandes inländische Hersteller bei Ausschreibungen der öffentlichen Hand leer aus. Viele von ihnen hatten erst nach Notrufen der Politik wegen Lieferengpässen bei Schutzmaterial in Produktionsanlagen investiert. Das wurde nach Auskunft des Branchenverbandes Anfang 2020 mit 90 Millionen Euro Steuergeld gefördert.

FFP2-Masken für die Bundespolizei werden über öffentliche Ausschreibungen beschafft. Bildrechte: dpa

Wenn es nur um den Preis geht, bekommen günstigere Produkte aus Asien den Zuschlag, von deren Importe Deutschland sich eigentlich unabhängig machen wollte. In Frankreich hatten inländische Maskenhersteller bei Ausschreibungen das gleiche Problem. Darauf reagierte Ende vergangenen Jahres das Gesundheitsministerium mit einem Erlass. Demnach werden öffentliche Stellen gezwungen, Masken in Frankreich oder in der EU einzukaufen. Der Preis darf nur noch zu 25 Prozent ausschlaggebend für den Zuschlag sein.