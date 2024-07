Die Brandgefahr von Lithium-Ionen-Akkus in Elektro-Fahrzeugen wird immer wieder als Sicherheitsrisko im Straßenverkehr diskutiert. Immer mehr Verkehrsverbände verbieten derzeit deswegen auch die Mitnahme von E-Tretrollern, mitunter auch E-Scooter genannt, in Bussen und Straßenbahnen.

Ab 1. August müssen die Elektro-Kleinstfahrzeuge, die seit Juni 2019 in Deutschland auf Straßen in Deutschland zugelassen sind, auch im Verkehrsverbund Mittelsachsen in Chemnitz draußen bleiben. Nur noch gestattet ist die Mitnahme dann dort im sogenannten "Chemnitzer Modell", einer Straßenbahn, die Chemnitz über Eisenbahnschienen mit dem Umland verbindet.

Nicht mitgenommen werden dürfen E-Tretroller in Mitteldeutschland bereits etwa in Bussen und Straßenbahnen im gesamten Verkehrsnetz in Thüringen, im Südharz und in Leipzig. Begründet wird das mit einer potentiellen Brandgefahr, die von den Batterien der E-Tretroller ausgehe.