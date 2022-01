Das könnte die letzte Zahlung in dreistelliger Millionenhöhe an die Ost-Länder sein. Neues Geld ist wohl nicht zu erwarten. Die letzten Einnahmen von 139 Millionen Euro kamen 2020 aus dem jahrelangen Prozess um das Vermögen der SED-Tarnfirma Novum. Die hatte zu Unrecht Provisionen für Geschäfte des DDR-Außenhandels kassiert.

Wiederbeschaffte SED-Millionen flossen in den Bau der Dresdner Bussmann–Kapelle. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Mit den Sondermitteln konnten in den vergangenen Jahren viele Projekte verwirklicht werden. So wurde mit fast einer Million Euro ein Neubau an einem Berufsschulzentrum in Eisenach gefördert. Nach Oberhof flossen fast anderthalb Millionen Euro für den Bau von Europas einziger nordischer Skisporthalle. Für insgesamt zwei Millionen Euro wird in Dresden der Bau der Bussmann–Kapelle unterstützt, die auf den Trümmern einer im SED-Auftrag abgerissenen Kirche errichtet wird.