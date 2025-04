Wie das funktioniert, erklärt Zuchold an einem Beispiel: "Der Kunde ruft an und sagt, dass er einen Hausratschaden hat, weil sein Fahrrad gestohlen worden ist. Und er will gern wissen, ob er das Fahrrad in seiner Hausratversicherung mit inkludiert hat", sagt Zuchold. Während der Kunde noch spricht, sucht der Bot dem Kundenberater schon die Police und zeigt, ob das Fahrrad schon mit enthalten ist. "Und wenn nicht, was wäre denn der zusätzliche Mehrkostenanteil, wenn er zukünftig das Fahrrad mit inkludieren würde?", fragt Zuchold für die KI.