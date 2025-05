Diese Präsenz ist sehr wichtig. Denn aus Untersuchungen wissen wir, dass Teams mit verschiedenen Hintergründen zu besseren Ergebnissen kommen. Das gilt für Männer und Frauen, Naturwissenschaftler, Geisteswissenschaftler oder Menschen aus anderen Ländern. Dabei bringen Ostdeutsche eine besondere Erfahrung mit, egal ob die durch das Elternhaus geprägt wurde oder sie es selbst erlebt haben, wie ein komplettes Gesellschafts- und Wirtschaftssystem scheitern kann. Die Friedliche Revolution und die Wiedervereinigung führten dabei einerseits zu mehr Freiheit. Auf der anderen Seite musste aber auch das eigene Leben komplett neu aufgebaut werden. Dabei gab es keine Sicherheiten, aber viele Chancen und große Gefahren wie Arbeitslosigkeit oder der Angst vor sozialem Abstieg. Der trat dann auch häufig ein. Das prägt unser Land bis heute. Da sind diejenigen klug, die diese Erfahrungen auch in ihrem Unternehmen, in der Chefredaktion der Zeitung, aber auch in der Politik abbilden, weil dann ein besseres Gesamturteil möglich ist.

Ich treffe ja auch viele Vorstände von großen Unternehmen und schaue mir vorher deren Biografien an. Da haben manche ein Interesse an Ostdeutschland, aber die meisten haben erst einmal Vorurteile. Die kennen sich wahrscheinlich in Madrid und Paris besser aus als in Rostock oder Eberswalde. Ostdeutsche bringen großen Pragmatismus mit, Aufstiegswillen und auch Veränderungsbereitschaft, wie man es sonst nicht so häufig findet. Deswegen nimmt sich die Gesellschaft etwas vom Potenzial, wenn sie die Ostdeutschen, egal ob jung oder alt, nicht mit einbindet.

Es ist wie immer: Vitamin B ist wichtig. Führungspositionen werden ja nicht von heute auf morgen vergeben, sondern man wird herangeführt, herangezogen. Ein Vorstand guckt sich einen Bereichsleiter an oder jemand fällt auf, vielleicht der persönliche Referent. Dazu muss man aber zuerst diese Schwelle erklimmen und dort eingeladen sein. Das funktioniert meistens über Ähnlichkeiten. Wenn Sie in Bad Homburg aufgewachsen sind und dann vielleicht auch noch wie ihre Eltern Golf spielen und im richtigen Rotary Club sind, dann kennen sie eine Menge Leute. Dann kommt man so zum Beispiel einfacher an ein Praktikumsangebot oder eine Empfehlung für ein bestimmtes Unternehmen. Aber wenn man, wie ich aus dem Plattenbau aus Erfurt kommt und dann eine Bewerbung schreibt, ist der Ort vielleicht schon erstmal unbekannt. Und wenn dann auch die erste Fremdsprache noch Russisch ist, heißt es schnell: "So jemanden brauchen wir hier nicht."

Die Chance zu sehen, dass die andere Biografie auch etwas Bereicherndes sein kann, wird nicht ergriffen. Sondern die Leute rekrutieren sich immer nach Ähnlichkeiten, das zeigt die Elitenforschung. Da der westdeutsche Mann immer noch in großen Teilen der Entscheider ist, zieht er auch genau diese Leute wieder nach. Es ist nicht nur ein Problem für Ostdeutsche, sondern auch für Frauen, das jetzt angegangen wird und doch langsam besser wird. Aber für Ostdeutsche muss man noch hart darum kämpfen. Deswegen habe ich zum Beispiel auch die Personalvorstände aller DAX-Konzerne ins Kanzleramt eingeladen, um genau darüber zu sprechen und habe sie gefragt: Gibt es in Ihrem Unternehmen besondere Förderprogramme für Ostdeutsche? Die wussten über alles in ihrem Unternehmen Bescheid, doch diese Frage hatten sie sich noch nie gestellt. Das zeigt mir, da ist ein blinder Fleck.

Ich glaube nicht, dass man das Problem mit einer Ostquote lösen kann. Es würde aus meiner Sicht zu fast unüberwindbaren Widerständen kommen, denn man hat dann auch gleich ein Stigma. Ich bin fest davon überzeugt, dass Ostdeutsche mindestens das Gleiche einzubringen haben, wie jene, die in München oder in Frankfurt am Main geboren sind. Ich setze darauf, was ich zum Thema gemacht habe und früher kaum Thema war: dass sich gemischtere Teams mit unterschiedlichen Herkünften mehr durchsetzen und dass deshalb Ostdeutsche auch gezielt angesprochen und gefördert werden.