Wie alle Punkte im Koalitionsvertrag stehen aber auch die Maßnahmen für die Chemieindustrie unter dem Finanzierungsvorbehalt. Schmidt-Kesseler ist dennoch zuversichtlich, dass sie am Ende auch umgesetzt werden. "Uns ist klar, dass der Bund nicht unendliche Ressourcen hat. Es muss priorisiert werden und umgesetzt, was möglich und nötig ist. Wir setzen darauf, dass bei der Frage - Was schafft Wachstum? - die Maßnahmen für die Wirtschaft ganz vorne stehen."