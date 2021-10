Dieser Tage klettern die Energiekosten in die Höhe – insbesondere die für Erdgas. Die Preissteigerungen dürften im Winter all die zu spüren bekommen, die damit heizen. Schon jetzt allerdings leidet die energieintensive Wirtschaft – etwa die chemische Industrie.

"Der Gaspreis ist in den letzten Wochen um das Fünffache gestiegen. Wir sehen ein Allzeithoch", sagt Christopher Profitlich, Sprecher des Düngemittelherstellers SKW Piesteritz in Wittenberg, Deutschlands größtem Ammoniak- und Harnstoffproduzenten.

Nur wenige Unternehmen in der Republik verbrauchen so viel Gas, wie SKW. "Wir haben keine langfristigen Lieferverträge über viele Jahre, insofern merken wir die Preiserhöhungen, die momentan am Markt sind."