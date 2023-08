Von Goetze beschäftigt sich bei Interzero unter anderem mit chemischem Recycling. Der große Unterschied zum mechanischen Recycling: Die Kunststoffe werden nicht einfach gewaschen, geschreddert und geschmolzen. Beim chemischen Recycling werden die Kunststoffstrukturen in der Regel "aufgebrochen". Das kann dafür sorgen, dass Kunststoffe, die sonst verbrannt wurden, doch noch genutzt werden können. Ein Beispiel dafür sind Waschmittel-Flaschen, in denen mehrere Kunststoffe kombiniert werden. Bisher sind die mechanisch kaum zu trennen und werden aussortiert.

Goetze zufolge steht chemisches Recycling in Deutschland noch am Anfang. Aber seine Firma Interzero sieht darin großes Potenzial. Ein Verfahren etwa "schmilzt Kunststoffe auf und kreiert ein Öl". Das könne dann bei chemischen Firmen als Ersatz für Naphta – das kommt aus dem Rohöl – eingesetzt werden. So müsse für neuen Kunststoff kein fossiler Brennstoff eingesetzt werden. Bis 2026 will Interzero in großem Stil chemisches Recycling betreiben.