Am Hafen von Shanghai ging nämlich wochenlang fast nichts raus oder rein. Dabei ist er der größte Containerhafen der Welt. Jedes fünfte Gut, das China nach Deutschland verlässt, wird dort verschifft. Zwar wurde der Lockdown in Shanghai inzwischen gelockert, doch für Erleichterung sei es zu früh, sagt Vincent Stamer vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel: "Das Schlimmste kommt erst noch. Wir beobachten seit einigen Jahren Containerschiff-Staus und Verwerfungen in den Lieferketten. Die Problematik in Shanghai kommt jetzt erst, weil die Containerschiffe 30 bis 40 Tage nach Hamburg brauchen. Dann müssen die Güter noch weiter transportiert werden. Jetzt Ende Mai fangen wir erst an, die Lieferengpässe zu spüren, die durch den Lockdown in Shanghai verursacht werden."