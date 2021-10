Ferdinand Dudenhöffer: Die Verfügbarkeit von Halbleitern, also Chips, ist ein äußerst großer Engpass. Dieses Problem sehen wir schon seit gut einem Jahr. Wir gehen davon aus, dass dies nächstes Jahr in gemilderter Form anhalten wird. In Summe ist die Chipkrise eine der größten Krisen, die es in der Autoindustrie gab und sie gilt weltweit – ohne Ausnahme.

Wir gehen davon aus, dass bis zu zehn Prozent der Fahrzeuge in diesem Jahr nicht gebaut und verkauft werden können. Das heißt, die Gewinne werden im zweiten Halbjahr dramatisch zurückgehen bei den Autobauern. Das sehen wir bei den Quartalsergebnissen, die in ein paar Tagen vorgestellt werden. Nächstes Jahr wird nicht alles aufgeholt werden. Es ist ein großer ökonomischer wirtschaftlicher Verlust für die Autobauer, aber auch für die Zulieferer. Auch der Verbraucher spürt die Chip-Krise: Er ist konfrontiert mit höheren Autopreisen. Nicht, weil die Listenpreise steigen, sondern weil die Rabatte permanent gekürzt werden. Er ist konfrontiert mit längeren Lieferzeiten und mit höheren Preisen – auch bei den Gebrauchtwagen.

Ferdinand Dudenhöffer: Das kann durchaus sechs, acht, neun oder zwölf Monate dauern. Es hängt immer von dem jeweiligen Fahrzeug ab, das man bestellt hat. Längere Lieferzeiten kommen auch dann zustande, wenn die Modelle relativ neu sind. Denn da ist die Nachfrage immer groß. Längere Lieferzeiten kommen weniger vor, wenn die Fahrzeuge schon vier, fünf Jahre im Markt sind oder es Standardausführungen sind. In der Regel ist es so, dass man versucht, die hochwertigen teuren Fahrzeuge in der Produktion vorzuziehen, weil man damit höhere Gewinn erwirtschaftet. Aber das ist nicht immer möglich. Es gibt natürlich bei unterschiedlichen Herstellern unterschiedliche Möglichkeiten, dann schneller auf den Chipmangel zu reagieren. Interessant ist: Wer schnell ein Auto will, soll sich die sogenannten Auto-Abos anschauen. Damit lassen sich die heutigen Angebotsprobleme überbrücken. Die Lieferzeiten dort sind in der Regel kürzer, die Fahrzeuge sind verfügbar, und die Verträge laufen zwischen sechs bis 18 Monaten. Das heißt, nach der Chip-Krise könnte man dann in Ruhe sein Auto kaufen.

Automobil-Experte Ferdinand Dudenhöffer: "2023 sind wir vermutlich hinter dieser Krise.". Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK