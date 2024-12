So wie dem Werk 2 geht es gerade fast der kompletten Branche, wie Felix Buchta von der Liveinitiative Sachsen erklärt. Die Livespielstätten steckten in der größten Krise jemals. Viele seien am Rande des Konkurses. Buchta belegt das mit Zahlen: "Laut der letzten Umfrage der Livemusik-Kommission, also dem Bundesverband der Livemusikspielstätten in Deutschland, benötigen nächstes Jahr über die Hälfte der befragten Spielstätten staatliche Förderung, um überhaupt noch wirtschaften zu können."