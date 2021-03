Vielleicht erinnern Sie sich noch an ihren letzten Restaurant-Besuch, vorm Lockdown: Fast überall musste man seine Kontaktdaten auf Zettel schreiben, damit das Gesundheitsamt anrufen kann, falls am Nebentisch ein Infizierter saß. Diese Zettelwirtschaft soll bei der nächsten Öffnung enden.

Die vielleicht bekannteste Lösung zur Kontaktverfolgung ist die vom Hip-Hop-Sänger Smudo unterstützte Luca-App . Doch es gibt noch viel mehr, sagt Jan Kus von der Initiative "Wir für Digitalisierung": "Insgesamt gibt es in der Initiative 'Wir für Digitalisierung' knapp 50 Anbieter, die sich gemeldet haben. Im Grundsatz ist es so, dass diese Anbieter alle mit diesen QR-Codes arbeiten, die man einscannen kann, die Kontaktdaten hinterlässt, wie es die Corona-Schutzverordnung verlangt und somit eine Kontaktdatenerfassung machen kann."

In Details unterscheiden sich die Apps. Die eine speichert auch Ergebnisse von Corona-Tests, mit der anderen kann man zudem bezahlen. Trotzdem stellt sich die Frage: Ist diese Vielzahl an Apps zur Kontaktverfolgung sinnvoll? Sollte es im Zoo Leipzig nicht die gleiche Lösung geben wie in einem Biergarten in Dresden? Bund und Länder diskutieren, ob man nicht eine App zur offiziellen Lösung für ganz Deutschland macht.