Hochschulen weiter im Krisenbetrieb Längere Studienzeiten bringen Studierende in finanzielle Probleme

Das heißt aber auch: Bis dahin bleibt alles beim Alten. Online-Vorlesungen, Online-Seminare, fast keine Praktika – und so ist das bundesweit. "Nullsemester" nennen das die Universitäten. Zurzeit läuft das dritte hintereinander. Vor allem für ärmere Studierende ist das nur schwer zu stemmen, zumal in der Corona-Krise auch Nebenjobs weggefallen sind.

Ob das Studium weitergeht, entscheidet sich für viele am BAföG. Das aber sei sowieso schon viel zu knapp bemessen, findet Beate Schücking: "Es erhalten im Moment viel zu wenige Studierende BAföG. Also die Gruppe derer, bei denen die Eltern gerade so viel verdienen, dass die Kinder nicht mehr BAföG-berechtigt sind, ist viel zu groß." Die ganze BAföG-Konzeption müsse angepasst und damit die Situation vieler Studierender verbessert werden. "Denn ich weiß nicht: Wie viele Studierende kennen Sie, die keine Nebenjobs haben?"