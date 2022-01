So klar die Haltung der Passanten in dieser natürlich nicht repräsentativen Umfrage für weitere Beschränkungen ist, so klar sind die Interessenverbände aus Einzelhandel und Gastgewerbe dagegen. Die Branche sei schon jetzt arg gebeutelt, sagt der Geschäftsführer des Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga in Sachsen, Axel Klein. Nirgendwo sonst in Deutschland seien die Beschränkungen für die Betriebe so weitreichend wie im Freistaat.