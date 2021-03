Domels Techniker müssten eigentlich zu einem Kraftwerksprojekt nach Kuwait. Dorthin zu reisen, ginge, sagt Domel. Aber was dann im Land passiere, wisse man nicht so genau: "Wir wissen nicht, ob wir ins Kraftwerk kommen. Weil die Kraftwerksbetreiber oftmals auch staatliche Unternehmen sind und ganz andere Restriktionen haben."



Ob sich ein Rückflug fände, sei auch unklar, sagt Domel. Und nach ihrer Rückkehr müssten die Mitarbeiter in Deutschland wieder in Quarantäne.