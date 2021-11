Neu ist der Ausschlussgrund nach § 56 IfSG, wonach keine Entschädigung erhält, wer "durch Inanspruchnahme einer Schutzimpfung (...), die gesetzlich vorgeschrieben ist oder im Bereich des gewöhnlichen Aufenthaltsorts (...) öffentlich empfohlen wurde, oder durch Nichtantritt einer vermeidbaren Reise" in ein Sars-Cov-2-Risikogebiet ein Verbot der weiteren Tätigkeit oder auch "eine Absonderung hätte vermeiden können".



Würde also eine Quarantäne nach Einreise aus einem Risikogebiet für geimpfte Personen angeordnet, könnten auch sie betroffen sein. Dies passiert allerdings im Moment so gut wie nie. Aktuell greift die Regelung vor allem für zwei Fälle: