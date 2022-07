Der Unterschied ist nach seinen Angaben nur, dass die Hersteller auch nach der Zulassung noch Unterlagen nachliefern müssen. Die Zulassung sei also an die Auflage geknüpft, "Daten noch zu ermitteln und vorzulegen".

Anders formuliert: Wenn Biontech, Moderna und Co. nicht fortlaufend Daten nachgeliefert hätten, hätten sie auch keine Verlängerungen bekommen. Eine bedingte Zulassung kann also mehrfach verlängert werden und später in eine vollgültige Zulassung umgewandelt werden.