Experten zufolge dürften die Preise in der zweiten Jahreshälfte noch deutlicher steigen: "In einzelnen Monaten könnte die Jahresteuerungsrate sogar auf bis zu vier Prozent klettern", heißt es etwa in einer Analyse von Ökonomen der Deutschen Bank. Ein Grund dafür sei, dass die Preise in der zweiten Jahreshälfte 2020 von der zeitweise gesenkten Mehrwertsteuer gedrückt worden seien und sich dieser Effekt nun umkehre.