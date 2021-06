Mit den neuen Schulden will Scholz den wirtschaftlichen Aufschwung nach der Corona-Krise befördern. Am Mittwoch erklärte der SPD-Politiker in Berlin, es gebe Grund zum Optimismus, der Aufschwung sei da. "Wir investieren besonders in den sozialen Zusammenhalt, in ein starkes öffentliches Gemeinwesen, und in eine starke, zukunftsfähige und klimafreundliche Wirtschaft."