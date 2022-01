Mit anderen Worten: Die Arbeitsagenturen zahlen mit hoher Wahrscheinlichkeit Arbeitslosengeld I. Das bestätigt so auch die Bundesarbeitsagentur selbst. Anders sieht es dagegen aus, wenn Impfverweigerer selbst kündigen. In so einem Fall ist es durchaus möglich, dass die Arbeitsagentur das Arbeitslosengeld I erstmal streicht.