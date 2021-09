Nicht alle Orte erhalten noch finanzielle Hilfe

Ein Problem, das auch andere mitteldeutsche Kurorte kennen. In Bad Salzelmen in Sachsen-Anhalt leitet Sibylle Schulz das Soleheilbad, einen Eigenbetrieb der Stadt Schönebeck. Seit Dezember 2020 gab es keinerlei finanzielle Unterstützung mehr vom Bund: "Die Verluste, die wir einfahren, schlagen sich also direkt auf den Stadthaushalt durch." Man verschlechtere damit auch die Haushaltslage der Stadt Schönebeck.

Matthias Reinz ist der Bürgermeister des Thüringer Kurortes Bad Langensalza. Er war gerade bei den "Thüringer Bädertagen", bei denen vom Land Hilfe versprochen wurde, die ihn erleichtert: "Ich fand es gut, dass das Land jetzt nochmal nachjustiert hat und nochmals Unterstützung an die Heilbäderfamilie in Thüringen zahlen möchte." Die Summe steht noch nicht fest – schon im vergangenen Jahr gab es vom Land für staatlich anerkannte Heilbäder und Kurorte in Thüringen jeweils eine halbe Million Euro.

Nachfrage unterscheidet sich von Ort zu Ort

Und die Nachfrage? Strömen die Gäste wieder in die Kurorte und Heilbäder? In Bad Langensalza profitiere man davon, dass viele ihren Urlaub in Deutschland verbrächten. Sibylle Schulz aus Bad Salzelmen, die auch die Geschäftsführerin des Heilbäder- und Kurorteverbands Sachsen-Anhalt ist, sagt dagegen, die Nachfrage sei noch immer nicht die alte und: "Man kann nicht jede Umkleidekabine belegen, man muss Duschen, die nebeneinanderliegen, mitunter sperren" eben um die Corona-Bestimmungen einzuhalten. "Das schränkt uns sehr ein", sagt Schulz.

So berichtet das auch Schulz' Kollege aus Bad Schmiedeberg in Sachsen-Anhalt. Nur die Reha-Kliniken seien wieder voll, da keine OPs mehr verschoben würden. Im Urlaubsbereich liege die Auslastung bei etwa 80 Prozent des Normalbetriebs. Und auch in Sachsen zögern laut Verbandspräsident Karl-Ludwig Resch noch viele Gäste.

Neuer Rekord in Bad Schlema