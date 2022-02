Die Inzidenzen sind in Sachsen und Thüringen weiterhin hoch, in Sachsen-Anhalt mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 1.772 (Stand 15. Februar) sogar sehr hoch. Das spiegelt sich auch in der Auslastung der Labore wider. So sind die Labore in Thüringen zu 98 Prozent und in Sachsen-Anhalt zu 97 Prozent ausgelastet. Lediglich sächsische Labore verzeichnen eine Auslastung von 87 Prozent.